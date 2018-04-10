المنيا- وفاء صلاح

تعقد كلية الحقوق بجامعة المنيا غداً مؤتمرها الأول بعنوان “مواجهة الإرهاب بين الفكر والقانون” تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، وذلك تفعيلاً لدور كلية الحقوق التربوى والتدريسى فى تأهيل طلابها، والمساهمة فى مواجهة الفكر المتطرف فى إطار السياسة العامة للدولة، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر بأنه ستبدأ فعاليات المؤتمر بنموذج للمحكمة التعليمية لتأهيل الطلاب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء فى الهيئات القضائية او غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى لتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة وذلك عن طريق طرح قضايا حقيقية ثم الحكم فيها فى مختلف التخصصات.

وتابع الدكتور “حسن سند” أن محاور المؤتمر تشمل عدة محاور منها المحور الفكرى والذى يحاضر فيه الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، ووزير التعليم العالى الأسبق ورئيس لجنة قطاع القانون بجمهورية مصر العربية، والدكتور أنس جعفر محافظ بنى سويف الأسبق، حول” المحور الفكرى فى مواجهة الإرهاب والتطرف”، كما سيحاضر “المحور الأمنى فى محاصرة وقمع الإرهاب” الوزير منصور العيسوى وزير الداخلية ومحافظ المنيا الأسبق، واللواء الدكتور محمد الغبارى مدير أكاديمية الدفاع الوطنى.

وأضاف سند أن “المحور الدبلوماسى فى مواجهة الإرهاب” تعرضه السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة منظمة المرأة العربية ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية الأسبق، والسفير محمود هريدى مساعد وزير الخارجية، كما سيناقش “المحور الإعلامى فى التصدى للفكر المتطرف والإرهاب” الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق،والدكتورة مها مدحت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتلفزيون المصري، والمحور القضائى يعرضه المسشتشار طه السعيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار طارق العشماوى مدير إدارة القضاء العسكرى، وأخيراً “المحور المجتمعى فى التصدى للتطرف والإرهاب” يحاضره الصحفى محمود بكرى رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع، والإذاعى عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية.