الرياض - رويترز

صرح ديفيد ديو العضو المنتدب لبنك ساب السعودي بان إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة سيعود بشكل مطرد للنمو في 2018، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي.

وتراجع نشاط الإقراض إلى القطاع الخاص، وهو علامة على ثقة البنوك في الاقتصاد، على مدى العامين السابقين حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى تباطؤ النمو الاقتصادي للسعودية وخفض الطلب على القروض.

وتقلص نمو الإقراض 1 % في 2017، للمرة الأولى في 11 عاما على الأقل، في أعقاب نمو متواضع بلغ 2 % في 2016، مع إحجام الشركات عن الاستثمار وسط مخاوف من السياسات التقشفية للحكومة في حقبة النفط الرخيص.

“في العام الماضي، ومن حيث الاقتصاد الكلي، شهدنا اتجاها نزوليا معتدلا.. معتدل لكنه نزولي، ويبدو لي الآن أننا بلغنا أقصى درجات الهبوط ونشهد ”دورة اقتصادية طبيعية“، وفقا لديو.

وتابع ”أعتقد أننا سنشهد اتجاها صعوديا معتدلا في 2018، ربما يكون عكس ما حدث في 2017“، مضيفا أن نمو الإقراض من المتوقع أن يكون عند مستوى منخفض في خانة الآحاد.

وتخطط السعودية لزيادة الإنفاق إلى مستوى قياسي عند 978 مليار ريال (261 مليار دولار) في 2018، بحسب وزارة المالية، ارتفاعا من 890 مليار ريال في الخطة الأصلية لميزانية 2017، و926 مليار ريال في إنفاق فعلي العام الماضي.