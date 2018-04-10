الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة 2018/04/10 - 18:09 الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة2018-04-10T18:09:50+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر السيسي, ولي عهد ابوظبي أقرأ أيضا: مجلس الوزراء البحريني يهنيء السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية وزير العمل العراقي يقدم التهنئة لشعب مصر لانتخاب السيسي المطيري يؤكد حرص “العمل العربية” على التطور التكنولوجي أبو الغيط: المجتمع العربي يمر بتحديات كبيرة السيسي يؤكد حرص الحكومة على انهاء قانون العمل الجديد سفير مصر بباريس ينقل تهنئة السيسي لأقباط فرنسا بعيد القيامة
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