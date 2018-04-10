القاهرة - أ ش أ

قررت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم/ الثلاثاء، تعديل موعد مباراة المقاولون مع الزمالك، ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري .

وقررت اللجنة إقامة المباراة يوم 18 أبريل الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، بدلاً من إقامتها في الخامسة مساء في اليوم ذاته، وذلك على استاد السلام بالقاهرة.

يشار إلى أن موعد مباراة المقاولون والزمالك تم تعديله حتى لا تتعارض مع مباراة الإسماعيلي ومصر للمقاصة، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم ذاته.