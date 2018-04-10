موسكو - أ ش أ

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم /الثلاثاء، أن موسكو لن تستسلم لضغوط تمارسها الدول الغربية عليها لتغيير سياساتها.

وأكد بيسكوف – في تصريحات اليوم/الثلاثاء – أن روسيا لا تفعل شيئا تحت الضغط. ودائما ما تتصرف وفقا لمصالحها.

وردا على ما إذا كانت الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها روسيا خلال الأيام القليلة الماضية، في ضوء فرض عقوبات أمريكية جديدة، يمكن أن تؤثر على موقف موسكو، أوضح بيسكوف: إن الوضع يتطلب إجراء تعديلات.. هذه القضية نالت الاهتمام اللازم.