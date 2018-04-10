نيويورك - رويترز

بوسع المعجبين بالأسرة المالكة البريطانية الذين ينتظرون بلهفة زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل الشهر المقبل أن يقرأوا عن العلاقة الغرامية بين الثنائي في قصة مصورة جديدة.

والقصة المصورة التي تحمل عنوان (ذا رويالز: برينس هاري أند ميجان ماركل) متاحة على الإنترنت بثلاث نسخ: قصة مصورة تقليدية مؤلفة من 26 صفحة ورواية مصورة ذات غلاف مقوى تقع في 40 صفحة ونسخة خاصة بالزفاف ذات غلاف خاص من تصميم الفنان جوي ماسون.

وتتناول القصة حياة هاري بما في ذلك خدمته في الجيش وخلفية ماركل الثنائية العرق وطلاقها وحياتها الفنية. كما تتناول القصة وفاة الأميرة ديانا والدة هاري.

وسيُعقد قران هاري، حفيد الملكة إليزابيث والخامس في ترتيب ولاية العرش، وماركل يوم 19 مايو أيار في قلعة وندسور القصر الذي كان مقر إقامة ملوك وملكات بريطانيا نحو ألف عام. واجتذب ظهورهما العلني معا في عدة مناسبات حشودا كبيرة تهلل لهما منذ إعلان خطوبتهما في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.