واشنطن - رويترز

تم اكتشاف حفرية إصبع تعود إلى نحو 90 ألف عام في صحراء النفود بالمملكة العربية السعودية تتيح ما يصفه العلماء بفهم جديدة لخروج الجنس البشري من أفريقيا لاستعمار العالم.

وقال باحثون يوم الاثنين إن عظمة العقلة الوسطى التي تم اكتشافها لإصبع شخص بالغ في المنطقة الوسطى هي أقدم حفرية للإنسان العاقل الأول (هومو سابينس) خارج أفريقيا ومنطقة الشام المتاخمة كما أنها أول حفرية للإنسان الأول في شبه الجزيرة العربية.

ورغم أن صحراء النفود الآن عبارة عن بحر واسع من الرمال فقد كانت مواتية للحياة عندما عاش بها هذا الإنسان الأول إذ كانت عبارة عن مراعي تعج بالحياة البرية وبها بحيرة من المياه العذبة.

يقول مايكل بيتراجليا المتخصص في علوم الإنسان بمعهد ماكس بلانك لعلم تاريخ الإنسان ومقره ألمانيا إن الجنس البشري ظهر لأول مرة في أفريقيا قبل نحو 300 ألف عام.