أخبار مصر -د.هند بدارى

اعلن ا.د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس عن نجاح طلاب الكلية فى تطبيق بحثي جديد بتحويل لتر بنزين بعد ضغطه الى بخار غاز لإستخدامه فى عنابر التدفئة للدواجن كترشيد للوقود والكهرباء كطاقة جديدة.

واشرف على فريق البحث ا.د. علاء عبد السلام و د.وليد الحلو بقسم الميكنة الزراعية، ويعد هذا البحث من ضمن ابحاث عديدة يقوم بها طلاب الكلية.

واوضح ا.د. ا حمد جلال إعتماد الطلاب فى إجراء البحث على نظرية تحويل سائل البنزين الى بخار يتم إستخدامه كوقود حتى نحصل من اشتعاله على طاقة حرارية تستخدم للتدفئة وهذا البخار يتم انتاجه من عنصرين آساسين هما الضغط و الحرارة، وفى حال توافر هذان الشرطان نحصل على البخار القابل للاشتعال .