القاهرة - أ ش أ

انتظم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، في معسكر مغلق بالقاهرة، إستعداداً لمباراة السوبر التي تقام الخميس أمام الزمالك على صالة استاد القاهرة، ثم بطولة إفريقيا التي تنطلق يوم الجمعة المقبل على صالة النادي الأهلي.

وأدى الأهلي مرانه الأخير على صالة النادي، قبل الدخول في معسكر مغلق للمواجهة المرتقبة، أمام الزمالك في السوبر.

وكان فريق رجال يد الأهلي، قد عاد من الإسماعيلية أمس الأول، بعد معسكر استمر لمدة أسبوع، استطاع الفريق خلاله أن يحقق الفوز على الزمالك، في بطولة الدوري العام ويعود بقوة لدائرة المنافسة على اللقب.