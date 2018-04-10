القاهرة-أخبار مصر

انطلقت فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك (خليفة 3) والذي يستمر لعدة أيام بقاعدة البحر الأحمر بمشاركة عناصر القوات البحرية وعناصر القوات الجوية لكل من مصر والإمارات بالمياه الإقليمية المصرية .

يأتي ذلك التدريب في ظل استمرار تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والإمارات وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة لتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية .

يشارك في التدريب العديد من الوحدات والقطع البحرية منها الفرقاطة الفاتح وسفينة الإمداد البحري سجم حلايب وعدد من لنشات الصواريخ وصائدة الألغام تفارين وعدد من القطع البحرية الإماراتية .

تضمنت المرحلة الرئيسية تنفيذ العديد من الأنشطة الرئيسية تخللها عدة محاضرات تشمل التخطيط والإعداد لمراحل التدريب المختلفة وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية وإدارة أعمال القتال المختلفة,وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها بالإضافة إلى تدريب أطقم الوحدات البحرية المشاركة على مواجهة التهديدات البحرية المحتملة .

يأتي التدريب في ضوء علاقات التعاون العسكري بين البحريتين المصرية والإماراتية وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين لتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة .