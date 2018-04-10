لندن - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير اليوم /الثلاثاء أن بريطانيا ستضطر إلى دعم أي تدخل عسكري بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، أو إعطاء تفويض مطلق لاستخدام الأسلحة الكيماوية في المستقبل.. وطالب رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالتصرف سريعا وعدم انتظار الحصول على موافقة نواب البرلمان.

جاء ذلك بعد ورود تقارير بشأن استخدام أسلحة كيماوية في دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، مما أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة حوالي ألف آخرين.

وأضاف زعيم حزب العمال الأسبق : “هذا هو أمر غير مقبول ويجب أن يتم محاسبة أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الأساليب,.

وأوضح بلير أن الحكومة لا تحتاج إلى تصويت في البرلمان للانضمام إلى أي عمل أمريكي في سوريا لأنه لن يكون هناك تدخل بري بل مجرد دعم للتدخل العسكري من جانب الولايات

المتحدة,وتركت بريطانيا الباب مفتوحا أمام خيار الضربات الجوية في سوريا.

وذكرت رئيسة الوزراء أمس الاثنين أنه إذا تبين أن الرئيس بشار الأسد يقف وراء هجوم كيماوي آخر “يجب محاسبة النظام وداعميه , بما في ذلك روسيا”.