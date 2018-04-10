اخبار مصر- شيرين حسين

انتخبت الدورة (45) لمؤتمر منظمة العمل العربية المنعقدة حاليا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر ممثلة في وزير القوي العاملة، محمد سعفان، عضوا أصيلا بمجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة سنتين (2018-2020) .

كما تم انتخاب حكومات الكويت ، والجزائر ، والسودان ، أعضاء أصليين ، وتونس عضوا احتياطيا.

واقترح الوزير علي المشاركين والمدير العام لمنظمة العمل العربية ، وضع آلية في الدورة المقبلة (46) للمؤتمر ، لانتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة ، حتي لا يكون هناك أي نوع من أنواع الخلاف بين الدول الأعضاء، سواء علي مستوي الحكومات ، أو في انتخابات اللجان، لأصحاب الأعمال والعمال.