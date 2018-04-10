القاهرة - أ ش أ

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء، إمكانية مد دولة البحرين بالعمالة المصرية المدربة في المجالات كافة، فضلا عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين من خلال لجنة فنية من البلدين.

جاء ذلك على هامش الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة حاليا، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية.

وأكد سعفان أن الدول العربية عبرت مرحلة في غاية الخطورة، وأن الأوضاع المستقرة في سبيلها لأن تسود الوطن العربي أجمع.

واثنى وزير العمل البحريني على الكلمة التي ألقاها وزير القوى العاملة محمد سعفان خلال المؤتمر، والتي دعا فيها إلى توحيد الصف العربي في القضايا والمجالات كافة، وتصدير صورة مشرفة عن الجمع العربي لدول العالم.