أخبار مصر- حمودة كامل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، المؤسسة القومية لتيسر الحج والعمرة، أن اليوم الثلاثاء 10 ابريل بدء تسديد رسوم رحلة الحج للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية لموسم الحج الحالي والبالغ عددهم 12 ألف حاج وفقا لمستوى رحلة الحج بالأسعار المعلنة وحتى 19 من أبريل الجاري.

ووجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة تيسير إجراءات الحج للعام الحالي لأعضاء الجمعيات الاهلية وذلك منذ اختيار الفائزين بالقرعة الاليكترونية كذلك إجراءات تسديد الرسوم، وكافة الإجراءات الخاصة لسفر حجاج الجمعيات الأهلية مع توفير عناية خاصة لكبار السن وان يتم التنسيق مع البعثات الأخرى والسلطات السعودية للعمل على راحة الحجاج وتوفير خدمات جيدة مع اختيار المشرفين من ذوى الخبرة المؤهلين لخدمة زوار بيت الله الحرام.

واكد ايمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسر الحج والعمرة ان تسديد الرسوم تكون بإيداع المبلغ في حساب المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بجميع فروع بنك مصر بموجب اذن دفع يستلمه الحاج من الإدارة الاجتماعية وذلك تيسيرا على الحاج وفي حالة عدم السداد يعد ذلك اعتذرا من جانب الحاج وسيتم الاستبدال بغيرهم من القائمة الاحتياطية للحجاج.

وأشار عبد الموجود الى ان الحاج الفائز عقب ذلك يقوم باستكمال أوراقه من جواز السفر المميكن وصورة بطاقة الرقم القومي و8 صور شخصية وفيش جنائي مميكن وشهادة طبية بالحالة الصحية تصدر من إحدى الجهات المعتمدة التي تقرها المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة وبيان الأمراض المزمنة تحت العلاج بالإضافة الى حضور دورات تدريبيه وتنظيميه وندوات دينية سيتم عقدها خلال الفترة القادمة للفائزين بالقرعة في المحافظات لخدمة الحجاج وتعريفهم بشعائر الحج ومراحله.