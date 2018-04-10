القاهرة - أ ش أ

صرح وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الثلاثاء بان هناك انخفاضا في نسبة البطالة بفضل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وأن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء سعفان وزير الشئون الاجتماعية بتونس محمد طرابلسي، على هامش الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة حاليا بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية.

وناقش الوزيران الأوضاع العمالية في البلدين وأزمة البطالة بين أصحاب المؤهلات العليا كما تناول اللقاء الحديث عن قانون التنظيمات النقابية في مصر الذي صدر مؤخرا، وأكد سعفان أن القانون الجديد سيسهم في تحقيق الاستقرار في المناخ النقابي المصري، وبالتالي يؤثر على الإنتاج والعمل تأثيرا إيجابيا.