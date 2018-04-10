السويس-أ ش أ

أعلنت شركة مياه الشرب بالسويس عن انقطاع المياه غدا /الأربعاء/ عن مدينتي (السلام 1 و2) من العاشرة مساء وحتى الساعات الأولى من صباح بعد

غد /الخميس/.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ أنه سيتم انقطاع المياه لقيام الشركة القابضة لمياه الشرب بتغيير محابس تغذية خطوط المياه المغذية للمدينتين.

وأهابت بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه وأصحاب المخابز والمستشفيات خلال فترة الانقطاع مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.