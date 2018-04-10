أخبار مصر- حمودة كامل

أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية أن الميناء استقبل اليوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل السفينة السياحية البهامية “بلاك ووتش”، و على متنها 473 سائحين من مختلف الجنسيات ، بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من 334 فرد.

وأضاف الغندور أن غاطس السفينة 7 متر , وطولها 205 متر ، وعرضها 25 متر ، وقد تركت علي رصيف 24 بالمحطة البحرية.

هذا وقد أصدر اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء، تعليمات باستقبال السفينة والسائحين ووجه بانهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصول السائحين في سهولة ويسر و أمان .