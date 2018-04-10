رويترز

تأهل سان انطونيو سبيرز ونيو اورليانز بليكانز وأوكلاهوما سيتي ثاندر للأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.

وانتصر سبيرز 98-85 على سكرامنتو كينجز ليضمن الظهور في الأدوار الإقصائية للموسم 21 على التوالي.

وتغلب بليكانز 113-100 على لوس انجليس كليبرز ليتأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015.

وأحرز راسل وستبروك ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود ثاندر للفوز 115-93 على ميامي هيت.

ويتساوى سبيرز وبليكانز وثاندر برصيد 47 فوزا و34 هزيمة لكل منهم لكن ترتيبهم في القسم الغربي لن يتحدد سوى بعد المباراة الاخيرة.