سبيرز وبليكانز وثاندر بالأدوار الإقصائية للسلة الأمريكي
رويترز
تأهل سان انطونيو سبيرز ونيو اورليانز بليكانز وأوكلاهوما سيتي ثاندر للأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.
وانتصر سبيرز 98-85 على سكرامنتو كينجز ليضمن الظهور في الأدوار الإقصائية للموسم 21 على التوالي.
وتغلب بليكانز 113-100 على لوس انجليس كليبرز ليتأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015.
وأحرز راسل وستبروك ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود ثاندر للفوز 115-93 على ميامي هيت.
ويتساوى سبيرز وبليكانز وثاندر برصيد 47 فوزا و34 هزيمة لكل منهم لكن ترتيبهم في القسم الغربي لن يتحدد سوى بعد المباراة الاخيرة.
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