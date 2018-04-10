أخبار مصر- حمودة كامل

أوضح فضيلة أ.د/ عباس شومان، وكيل الأزهر، إنَّه لا يخفى على أحد ما للزراعة وإنتاجاتها من أهمية كبرى في حياة الإنسان، وأن الإنسان بلا غذاء جيد لا يمكن أن تستقيم حياته أو يبدع في عمله، مشيرًا إلى أن التوسع في الاستصلاح الزراعي من الضرورات القصوى لزيادة الرقعة الزراعية في مصر من أجل سد حاجات الناس وتحسين الإنتاج الزراعي وتأثير ذلك على القطاعات المتعلقة بالزراعة.

وأكّد وكيل الأزهر، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر الدولي الأول لكلية الزراعة بجامعة الأزهر تحت عنوان “الزراعة والتحديات المستقبلية”، على ضرورة استخدام الوسائل والسبل الحديثة لتطوير الزراعة في بلادنا للحصول على أعلى إنتاجية بأقل تكلفة، وهذا الأمر لا يقل أهمية عن أي جانب في حياتنا، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر الذي تعقده كلية الزراعة بجامعة الأزهر يأتي نتيجة للخبرات المتراكمة لهذه الكلية العريقة وإيمانًا من الأزهر بأهمية المؤتمرات العلمية العملية التي تمس حياة الناس.

وانطلقت فعاليات المؤتمر صباح اليوم ويستمر لثلاثة أيام، من 10 إلى 12 أبريل الجاري، بقاعة الأزهر للمؤتمرات، ويتضمن محاضرات وجلسات وأبحاث علمية تدور موضوعاتها حول واقع ومستقبل الزراعة في مصر، ومصادر الأراضي والمياه، والثروة الحيوانية والتحديات المستقبلية، وأهمية الإرشاد الزراعي في ترشيد استخدام مياه الري، وتوابع التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، والهندسة الزراعية ودورها في التنمية المستدامة.