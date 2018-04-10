الاسكندرية -أ ش أ

أعلن مديرعام قلعة قايتباي بالإسكندرية أسامة الصياد أن القلعة استقبلت خلال الفترة الماضية عددا من الشخصيات الهامة التي أشادت بها باعتبارها من أقدم المعالم الإسلامية في مصر والعالم العربي.

وأضاف الصياد أن من ضمن هذه الشخصيات كان سفير بلغاريا الذي قام بزيارة القلعة في بداية الأسبوع الجاري .. معربا عن إعجابه بمعالمها الأثرية وروعة إطلالتها على البحر المتوسط وتجول بين جنبات المعالم التاريخية وتعرف على كافة المعلومات التاريخية عن الموقع , مشيدا بعظمة الأثار المصرية.

وتابع : زار وزير التنمية المحلية ببنجلاديش قلعة قايتباي خلال الفترة الماضية واستمع إلى شرح مفصل على الموقع وما يضمه من سراديب وسقاطة الزيت وغيرها من الأدوات التي كانت تستخدم في صد هجمات العدو من جهة البحر خلال تلك الفترة .. مشيدا بأهمية الأثر ومكانته التاريخية الهامة وموقعه المميز وجمال المناخ.