القاهرة ـ أ ش أ

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة إعداد الشباب العربي للتعامل مع معطيات ومتطلبات ثورة التكنولوجيا أو ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة ، محذرا في الوقت ذاته من محاولة تقويض الثقة في المؤسسات القائمة ، سواء سياسية أو دينية واجتماعية أو ثقافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واوضح أبو الغيط – في كلمة له اليوم الثلاثاء في المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي “تحديات الفوضى وصناعة الاستقرار” الذي يعقد بدبي” الذى وزعته الجامعة العربية – إن البديل لعدم إعدادهم لهذه الثورة هو أن نترك شبابنا فريسة لتقسيم جديد للعمل على المستوى العالمي لا يحصلون بمقتضاه سوى على الوظائف الدنيا والأعمال ذات القيمة المضافة المنخفضة.

وأضاف أننا نقف على أعتاب ثورة تكنولوجية ضخمة سيكون من شأنها أن تغير الكثير من القواعد الراسخة في السياسة والاقتصاد والمجتمع ، وأوضح “لقد اصطلح البعض على نعت مجمل التطورات الجارية في المجال التكنولوجي وعلى رأسها ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والبيانات العملاقة وتكنولوجيا المعلومات بالثورة

الصناعية الرابعة”.