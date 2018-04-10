الرياض - أ ش أ

أكدت المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية اليوم/ الثلاثاء على دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك في كلمتي عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وكيل وزراة الخارجية السعودية للشؤون الدولية المتخصصة، والسفير علي العايد، سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، في كلمتيهما الافتتاحية في اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسئولين، الذي انطلق بالرياض اليوم، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب.

وأعربا عن الأمل في أن تشكل “قمة الدمام” منعطفاً جديداً في مسيرة التضامن العربي ومواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الأمة العربية، خاصة القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا واليمن ومكافحة الإرهاب والتطرف والتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.