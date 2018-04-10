أخبار مصر ـ إيناس البسيونى

ألقت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية القبض على عاطل بحوزته 500جرام حشيش، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة المخدارت بأمن القليوبية، مفادها قيام أحمد. ع 32عاما،السابق إتهامه في 3 قضايا ( مخدرات إبتزاز أموال، قتل)، بالتردد على دائرة مركز القناطر الخيريه وممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وبإستهداف المتهم أمكن ضبطه بأكمنة أعدت لذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية ( جارى فحصها )، وبحوزته الآتى كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 500 جرام وسلاح أبيض “مطواة” ومبلغ مالى 250 جنيه، هاتف محمول، بقصد الإتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3469 إدارى مركز القناطر الخيريه لسنة 2018م، وتولت النيابة التحقيق.