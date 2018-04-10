القاهرة ـ أخبار مصر

شاركت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، في افتتاح مؤتمر “الفن والحضارة ودورهما في تأكيد الهوية العربية”، الذي يعد المؤتمر العلمي الدولي الأول للمعهد العالي للفنون التطبيقية، ويشارك فيه العديد من الفنانين العرب بأبحاث حول تأكيد الهوية العربية.

وجاءت مشاركة الوزيرة في إطار مساعيها الحثيثة لنقل صورة إيجابية عن الوطن إلى دول العالم، لكي يشعر المواطن المقيم بالخارج أنه لم يغادر وطنه قط، وذلك نتيجة للفاعليات المتتالية في شتي المجالات من ندوات ومعارض ولقاءات بين المفكرين والفنانين وأبناء الوطن بالخارج.

وصرحت نبيلة مكرم، في كلمتها، بأن الفنون لغة للتواصل وأن الوزارة تأمل أن تجد مشروعات بحثية تناقش ربط الجاليات المصرية بالخارج عن طريق الفنون والإبداع، مؤكدة أن الوزارة اتخذت هذا المنحى الذي يقضي بالاهتمام بالفنون؛ إيمانًا منها بأهمية الفن وتأثيره باعتباره لغة عالمية.

هذا ومنح الدكتور خالد عويس، عميد المعهد، درع المعهد للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة يومين، ويُكرم من خلاله عددا من الوزراء والفنانين لدورهم في الحفاظ على الهوية العربية.