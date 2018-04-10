موسكو - أ ش أ

أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن الأمن الروسي نجح في إحباط وقوع أعمال إرهابية في “بشكيريا وإنغوشيا” خطط لها تنظيم داعش الإرهابي في مراكز الإقتراع يوم الإنتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأشار بورتنيكوف إلى تصفية شخصين من عناصر داعش الإرهابي في فبراير بمنطقة نازران في انغوشيا، في إطار عملية مكافحة الإرهاب، كانا يحضران هجوماً إرهابياً في إحدى مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وأضاف أنه خلال الربع الأول من العام الجاري جرت 3 جرائم ذات طابع إرهابي في داغستان وإقليم خاباروفسك ومقاطعة ساخالين، وتم إحباط 6 عمليات إرهابية، إلى جانب إحباط نشاط 12 خلية إرهابية سرية”.