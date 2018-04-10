اخبار مصر -هالة حربي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية للسوق البلجيكي حققت نمواً كبيراً خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 مسجلة نحو 320 مليون يورو مقابل 250 مليون يورو بزيادة نسبتها 28% ليرتفع اجمالي حجم التجارة بين البلدين الي 1.6 مليار يورو مقابل 1.4 مليار يورو عام 2016 بزيادة نسبتها 11%

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجاري المصري في بروكسل حول تطور حركة التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 .

ومن جانبه قال أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري ان تطور حركة الصادرات المصرية للسوق البلجيكي تأتي في إطار جهود المكتب التجاري المصري بروكسل لتيسير نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الواعد حيث شملت الجهود الترويج للمشاركة المصرية في المعارض الدولية المتخصصة المقامة في بلجيكا وإتاحة العديد من الفرص التصديرية وإعداد الدراسات التسويقية للشركات المصرية .

واوضح عنتر ان اكثر من 80% من البنود السلعية في هيكل الصادرات المصرية الي السوق البلجيكي خلال عام 2017 تمثلت في البلاستيك ومنتجاته والاجهزة الكهربائية والكابلات والفواكه والخضروات والحديد والصلب ومنتجات السيراميك والملابس الجاهزة والكيماويات ، .

وعلي مستوي المجموعات السلعية المصدرة المح الي ان هناك زيادة ملحوظة في بعض السلع وفي مقدمتها البلاستيك50% والخضروات 3.2% والالات والاسلاك المعدنية 22% والمنسوجات ومصنوعاتها 12% والمعادن ومصنوعاتها 112% ومواد البناء والسيراميك والاحجار 45% بالاضافة الي الوقود والزيوت المعدنية والفواكه والملابس الجاهزة .