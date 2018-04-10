القاهرة ـ أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية تكون كثيفة على بعض الطرق صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وتسجل العظمى بالقاهرة غدا 29 والصغرى 16 ، والاسكندرية 27 15 ، ومطروح 27 13 ، اما بورسعيد فتبلغ العظمى 32 اما الصغرى 15.