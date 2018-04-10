الخارجة ـ أ ش أ

انطلقت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية اليوم الثلاثاء في محافظة الوادى الجديد .

واوضح مدير عام الطب البيطرى الدكتور شنودة توفيق بالمحافظة إن الحملة تستهدف تحصين كافة الثروة الحيوانية من خلال الفرق البيطرية التي تتواجد في كل المناطق ومن قرية إلى قرية .

وأضاف أن التحصينات تقدم بأسعار رمزية كإجراء وقائي للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة خالية من أية أمراض وبائية.

وأوضح أن خطة التنمية بالمحافظة تتضمن التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية والحفاظ على هذه الثروات من أية أمراض بما يسهم في جعل منطقة الوادي الجديد أكبر مزرعة للإنتاج الحيواني في جنوب مصر.