أخبار مصر

تنطلق اليوم/ الثلاثاء بالرياض، الإجتماعات التحضيرية للقمة العربية التاسعة والعشرين، والتي ستبدأ أعمالها بمدينة الدمام السعودية الأحد المقبل.

ويعقد كبار المسئولين بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي، التابع للجامعة العربية إجتماعاً للإنتهاء من الملفات الإقتصادية والإجتماعية المطروحة على القمة.

كما يعقد المندوبون الدائمون إجتماعاً غداً/ الأربعاء، ثم يعقد الخميس إجتماعان على المستوى الوزاري، أولهما اجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي، بمشاركة وزراء الإقتصاد والتجارة والصناعة، ثم إجتماع وزراء الخارجية، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع جدول الأعمال، ومشروع إعلان الدمام ومشروعات القرارات التى يتبناها القادة العرب.