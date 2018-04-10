باريس- أ ش أ

احتل الهامبورجر لأول مرة في فرنسا المرتبة الأولى لدى الفرنسيين كأفضل وجبة مفضلة لديهم، ليطيح بالشطائر الفرنسية التقليدية التي تعتمد على لحم الخنزير المدخن، وذلك حيث ارتفعت مبيعات الهامبورجر بزيادة بلغت 245 مليون شطيرة خلال العام الماضى.

جاء ذلك وفق ما أشار إليه موقع (جيرا) الفرنسى للتغذية على شبكة الإنترنت.

وأوضح خبراء تغذية بفرنسا أنه على الرغم من ارتفاع ثمن وجبات الهامبورجر إلا أنها ليست ذات فائدة غذائية تذكر مقارنة بشطائر لحم الخنزير المضاف إليه القليل من الزبدة، والتى يتراوح ثمنها مابين 3 إلي 4 يوروهات في كل من باريس وليون وبوردو.

أ ع أ