اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

بحثت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع عدد من المستثمرين ومسئولى كبرى الشركات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الإماراتية، فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.

واستعرضت – على هامش مشاركتها بملتقى الاستثمار فى دبى – أهم الخطوات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة المصرية بهدف دعم الاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال فى مصر.

وقام مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار للترويج للاستثمار، باستعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الجانب الإماراتى، من خلال الشاشة التفاعلية للخريطة الاستثمارية الخاصة بجمهورية مصر العربية، وذلك فى المساحة المخصصة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار بالمعرض المصاحب للملتقى.

ومؤتمر الاستثمار الدولي أحد أكبر المنصات الاقتصادية المعنية بالاستثمار المباشر على مستوى العالم، ويضم سنوياً نخبة من القادة ومتخذى القرار فى الأسواق المتقدمة والناشئة، بهدف مناقشة الاستراتيجيات المبتكرة وأفضل الممارسات فى مجال الاستثمار الأجنبى المباشر.