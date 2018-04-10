قنا ـ أ ش أ

استشهد ضابط شرطة برتبة نقيب وأصيب آخر ومجند من قوة قسم شرطة نجع حمادي في تبادل لإطلاق النيران مع عدد من العناصر الإجرامية بناحية حمرادوم

بمركز نجع حمادي.

وكان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط قد تلقي إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء أشرف رياض يفيد باستشهاد النقيب محمد رجب معاون مباحث قسم شرطة نجع حمادي وإصابة النقيب أدهم يوسف والمجند محمد عصمت إثر تبادل النيران مع عدد من المتهمين بناحية حمرادوم بمركز شرطة نجع حمادي خلال تنفيذ حملة أمنية وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج.