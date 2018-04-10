دمشق - أ ش أ

اقتربت بارجة حربية أمريكية، من ساحل مدينة طرطوس السورية، إنطلاقاً من ميناء لارنكا القبرصي.

وتمركزت البارجة الأمريكية على بعد 100 كلم من الساحل السوري، كما حلقت طائرات حربية روسية فوق البارجة أربع مرات على الاقل بطريقة استفزازية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أمس/ الاثنين أنه سيتم اتخاذ “قرارات مهمة” خلال يوم أو يومين بشأن الرد على الهجوم المفترض بأسلحة كيماوية على الغوطة الشرقية، وحذر من أن دمشق ستدفع ثمناً باهظاً نظير هذا الهجوم.