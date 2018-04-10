القاهرة - اخبار مصر

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الملية، اليوم الثلاثاء على الترخيص لصناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأوضحت في بيان أن الصناديق تتولي شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مما يوفر التمويل لهذه الجهات لإعادة استثماره مرة أخري في منح التمويل للراغبين في الحصول عليه من الأفراد والمنشآت متناهي الصغر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد عمران، أن تلك النوعية من الصناديق لا تقدم تمويلا مباشرا للأفراد ، وإنما تقوم بشراء محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط.

ويهدف القرار إلى تحفيز نشاط التمويل متناهي الصغر بإعتباره أحد الوسائل الرئيسية لتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي والحد من البطالة ، وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، حيث يلجأ إليه الأفراد والمنشآت متناهية الصغر التي ترغب في إنشاء أو توسيع أو تطوير نشاط تجارى أو اقتصادي صغير الحجم.