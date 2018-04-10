الأسكندرية ـ أ ش أ

فاز الدكتور إبراهيم أحمد عبد الهادي الأستاذ بكلية التربية جامعة الأسكندرية بجائزة خليفة التربوية في مجال البحوث التربوية الإجرائية بأفضل بحث تربوي إجرائي ، وذلك على مستوى الوطن العربي في الدورة الحادية عشرة لجائزة خليفة التربوية 2017-2018.

ومن المقرر ان يتم تكريم الدكتور عبد الهادي في السادس عشر من شهر أبريل الجاري في قصر الإمارات بأبوظبي.

تعد هذه الجائزة في صدارة الجوائز التربوية محليا وعربيا من خلال رسالتها في دعم قطاع التعليم وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي على تدشين مبادرات ومشروعات مبتكرة تنهض بالمنظومة التعليمية في جميع مستوياتها ، من خلال تكريم الشخصيات التربوية المبدعة والعاملين في المجال التربوي ، وإثراء هذا الميدان بالبحوث والمشروعات والبرامج التربوية المبتكرة وتطبيقاتها ، والتشجيع على ربط التعليم بالتقنيات الحديثة ، وتعزيز هوية اللغة العربية في الميدان التربوي كأحد مكونات الهوية الوطنية.