موسكو - أ ش أ

أعلنت السفارة الروسية في لندن اليوم/ الثلاثاء، أن إعادة توطين الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية المتسمم في بريطانيا، سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في بلد آخر يعد انتهاكاً صارخاً آخر للقانون الدولي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للسفارة، أن بعد تسمم سيرجي ويوليا سكريبال، لندن لم تف بالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والاتفاقية القنصلية الثنائية، وأشار إلى رفضهم قيام الجانب الروسي بالاتصال القنصلي مع المواطنين الروس، وعدم تقديم أية معلومات يمكن التحقق منها حول رغباتهم في هذا الصدد.

وأضاف أن توضيح أسباب رفض منح فيكتوريا سكريبال، التأشيرة البريطانية لزيارة ذويها في المملكة المتحدة، كان أيضاً سخيفاً وغير مقنع”.