الرياض / باريس - رويترز

صرح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر بان شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة ستوقع 8 اتفاقات مع شركات فرنسية بقيمة 10 مليارات دولار، وهي العقود الرئيسية المنتظر توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا.

ويقوم الأمير محمد بن سلمان، بزيارة لفرنسا تستمر 3 أيام في وقت صارت فيه العلاقات بين البلدين أكثر تعقيدا لأسباب من بينها كيفية التصدي لدور إيران في المنطقة.

وذكر الناصر انن أرامكو ستبرم الاتفاقات في مراسم رسمية بعد ظهر اليوم الثلاثاء. ومن المقرر إقامة منتدى اقتصادي سعودي فرنسي.