نيويورك / لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب مع تحول الدولار للهبوط، لكنها ظلت تتحرك في نطاق ضيق بفعل الحذر من تصعيد محتمل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وترقب بيانات أمريكية ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 % إلى 1336.80 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو 4 دولارات أو 0.3 % لتبلغ عند التسوية 1340.10 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار أمام سلة عملات بينما ارتفعت الأسهم العالمية في الوقت الذي قللت فيه الحكومة الأمريكية من شأن المخاوف من حرب تجارية مع الصين، وإن كان المتعاملون قد ظلوا حذرين.