القاهرة- أخبار مصر

يحتفل محرك البحث جوجل اليوم الثلاثاء 10 ابريل بالذكرى الـ86 لمولد النجم عمر الشريف.

وغيّر شعار صفحته الرئيسية إلى صورة للنجم المصري العالمي عمر الشريف.وبدأ عمر الشريف الذي ولد في 10 أبريل من عام 1932 مشواره الفني بالسينما المصرية في خمسينيات القرن الماضي، وانطلق إلى العالمية في بدايات الستينيات، حيث شارك في أفلام مثل “لورانس العرب” و”الدكتور جيفارا”.

فاز الشريف بجائزتي “جولدن جلوب” الشهيرة فئات أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثل صاعد في دوره بفيلم “لورانس العرب”.

وحصل أيضا على “جولدن جلوب” للمرة الثالثة سنة 1966، كأفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم “الدكتور جيفارا”.

توفي عمر الشريف في 10 يوليو 2015 عن عمر ناهز الـ83 عاما.