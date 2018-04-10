نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 % بدعم من تعافي سوق الأسهم مع انحسار المخاوف من نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.54 دولار ليبلغ عند التسوية 68.65 دولار للبرميل. وارتفع سعر برنت 2.3 % مسجلا أكبر مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ 21 مارس.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.36 دولار ليبلغ عند التسوية 63.42 دولار للبرميل، إذ ارتفع 2.2 % ليسجل أكبر مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ 23 مارس.

وارتفعت سوق الأسهم الأمريكية بصفة عامة أكثر من 1 % بدعم من قوة أسهم التكنولوجيا وتبني صناع السياسات الأمريكية موقفا أقل حدة تجاه رسوم التجارة مع الصين مما عزز موجة تعاف من خسائر الأسبوع الماضي.

كانت أسعار النفط هبطت بنحو 2 % الجمعة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين ليشعل من جديد المخاوف من نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.