نيويورك - رويترز

هبط الدولار أمام سلة عملات بفعل استمرار القلق من حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين، في حين ارتفع اليورو عقب تعليقات من رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بدت داعمة للعملة الموحدة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.3 % إلى 89.842، بعدما هبط إلى 89.818 مسجلا أدنى مستوياته منذ 28 مارس.

وارتفع اليورو 0.32 % مقابل الدولار. وقال دراجي يوم الاثنين إن هبوط أسواق الأسهم هذا العام لم يؤثر تأثيرا ملحوظا على الأوضاع المالية بمنطقة اليورو، وهو ما يشير إلى أن صانعي السياسات ما زالوا غير قلقين من تقلبات السوق في الآونة الأخيرة.

وصعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو، مدعوما ببيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا أكثر من المتوقع في مارس وزاد الاسترليني 0.29 % إلى 1.4131 دولار.

وصعد الدولار الأمريكي 3.79 % أمام الروبل، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على موسكو شملت شركات ومسؤولين روس.