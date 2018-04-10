اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

اعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء ان مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الإقتصادي و الاجتماعي، وافق على 3 منح بقيمة 825 دينار كويتى بما يعادل 2.8 مليون دولار لتنمية سيناء.

وذكرت الوزارة في بيان ان المنحة الاولى بقيمة ٥٠٠ الف دينار كويتي ومخصصة للإسهام فى تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية التابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر وتبلغ قيمة الثانية ١٠٠ الف دينار كويتي وتخصص لتمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارسيا فى القاهرة ، والثالثة بقيمة ٢٢٥ الف دينار كويتي لدعم الأمن الغذائي في عدد من الدول ضمنها مصر.

وكانت مصر والكويت وقعت في بداية اجتماعات الصناديق العربية علي اتفاق لاستكمال تمويل مشروع إنشاء 5 محطات تحليه مياه بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي حيث وقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية وتتضمن زيادة في قدرة المحطات لتكون 20 ألف م3/يوم لمحطة أبو زنيمة و 15 ألف م3/يوم لمحطتي دهب ونويبع و 10 آلاف م3/يوم لمحطة رأس سدر.