أبوظبي - رويترز

أكدا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ومدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الثلاثاء على الحاجة للمزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة لتغطية الطلب المتنامي.

وذكرت وزارة الطاقة بعد لقاء بين المسؤولين في باريس إن الاستثمارات ضرورية من أجل تعويض التراجعات في الحقول الناضجة.

وناقش المسؤولان توسيع التعاون من أجل تحسين كفاءة الطاقة وزيادة إسهام الموارد المتجددة والطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي.

والفالح ضمن وفد يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة لفرنسا تستغرق ثلاثة أيام.