اخبار مصر - نجلاء عزت

شهد أعلى كوبرى أكتوبر كثافات مرورية ، لعطل سيارة ملاكى من مناطق شرق القاهرة حتى رمسيس، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.

ومن جانبه اكد العقيد محمد البندارى مشرف غرفة مرور القاهرة ان معظم محاور وشوارع القاهرة شهدت كثافات مرورية متوسطة ، فيما شهد أعلى محور اﻷوتوستراد كثافات لوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع مينى باص مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من حلوان إلى المعادى، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث .

بدأت الكثافات المرورية بمحور الثورة في اتجاه طريق السويس ، كما تباطئت حركة السيارات بمحور المشير طنطاوى للقادم من التجمع لمدينة نصر ، ظهرت كثافات محور الكورنيش أمام القادم من الأقاليم إلى شبرا وبشارع رمسيس للمتجه من غمرة لوسط المدينة.

وظهرت كثافات مرورية بشارع البحر الاعظم والنيل القادم من الجيزة لمناطق وسط البلد ،وكورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد ومن وسط البلد إلى الدائري ومن الدائري إلى المعادي وبشارع قصر العيني وبنفق الأزهر ظهرت كثافات متحركة للمتجه من صلاح سالم اتجاه ميدان الأوبرا وكثافات مرورية بشوارع الهرم حتى شارع نصر الدين ونزلة جامعة القاهرة بسبب أعمال التطوير نفق السيارات في ميدان النهضة.

فيما عززت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق ،بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات ، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات الرادار والكشف عن متعاطى المواد المخدرة اثناء القيادة.