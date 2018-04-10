نيقوسيا ـ أ ش أ

يبدأ وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستوذوليديس اليوم الثلاثاء زيارة عمل إلى القاهرة يناقش خلالها عددا من القضايا المهمة ، منها العلاقات الثنائية بين قبرص ومصر والتعاون الثلاثي بين البلدين واليونان وقضايا الطاقة ومشكلة قبرص.

واوضحت وزارة الخارجية – في بيان صحفي أصدرته اليوم أن زيارة خريستودوليديس ستأتي في إطار جولته إلى الدول المجاورة.

ومن المقرر ان يجري وزير الخارجية القبرصي خلال الزيارة محادثات مع نظيره سامح شكري حول العلاقات الثنائية بين نيقوسيا والقاهرة والتعاون الثلاثي بين قبرص ومصر واليونان وقضايا الطاقة ، ومشكلة قبرص والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر ، والتطورات في شرق البحر المتوسط ، ومسائل إقليمية أخرى.