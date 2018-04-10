القاهرة - اخبار مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، ومعتدل على الوجه البحري والقاهرة، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحتى جنوبه صباحا، بارد ليلا.

وأضاف البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك سحبا منخفضة ومتوسطة شمالا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية على شمال البلاد صباحا، لتصبح كثيفة على بعض المناطق.

وأشار البيان إلى وجود رياح شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.