القاهرة - أ ش أ

ينظم مركز (مولانا أزاد) الثقافى الهندى، اليوم الثلاثاء، يوم الهند ومهرجان أفلام بالإسكندرية.

ويتضمن يوم الهند، الذى يستمر لمدة يومين، لقاءات واجتماعات لسفير الهند فى القاهرة سانجاي باتاتشاريا مع محافظ الإسكندرية محمد سلطان، ورئيس وطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس وأعضاء جمعية أعمال الإسكندرية والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس وطلاب جامعة الإسكندرية ورئيس وأعضاء غرفة التجارة بالإسكندرية.

وتهدف اللقاءات والزيارة لزيادة تعزيز العلاقات الطيبة بين الهند ومصر من خلال الاجتماعات مع كبار المسئولين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى المستوى الشعبى من خلال التفاعل مع الطلاب إلى جانب افتتاح مهرجان الأفلام بفيلم هندي شهير وهو (أوم شانتى أوم) بطولة النجم الهندى شاه روخان.