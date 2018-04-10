وكالات

صرحت الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، مساء أمس الإثنين، إنها ستقدم عرضا موحدا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

ويضم العرض ثماني مدن أرجنتينية، بالإضافة إلى اثنتين في كل من أوروجواي وباراجواي.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني “عرض بلادنا سيضم ثماني مدن لكن لم يتم تحديدها لأن القرار سيأتي في وقت لاحق”.

وقررت الأرجنتين وأوروجواي، اللتان حصدت كل منهما اللقب في مناسبتين، العام الماضي تقديم عرض موحد وانضمت باراجواي التي لم تفز باللقب من قبل إليهما في وقت لاحق.

وستشهد هذه النسخة الاحتفال بمرور 100 عام على انطلاق كأس العالم، والتي أقيمت في أوروجواي في 1930.

ولم يتم الإعلان عن أي عرض آخر لاستضافة هذه النسخة.

وتستضيف روسيا كأس العالم في يونيو ويوليو المقبلين بينما تنظم قطر البطولة في 2022.

وتم تقديم عرضين رسميين إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) لاستضافة كأس العالم 2026 من بينهما عرض موحد من كندا والمكسيك والولايات المتحدة والآخر من المغرب