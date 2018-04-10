سوهاج - ا ف ب

تبدأ محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء العاشر من إبريل، احتفالاتها بالعيدها القومى والذى يواكب ذكرى انتصار شعبها علي الجنود الفرنسيين فى معركة جهينة عام 1799، حيث وقع تصادم بين الضابط لاسال مع الثوار وشهدت ساحات القتال والحصون معارك طاحنة نتج عنها عدد كبير من القتلى من الجانبين مما اضطر جنود الحملة الفرنسية إلى مغادرة جهينة والانسحاب من سوهاج نتيجة المقاومة العنيفة وثورة الأهالي بالمحافظة .

وتستمر الاحتفالات حتى نهاية الشهر الجارى، وتشمل وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى أمام ديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، واللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والمستشار العسكرى للمحافظة، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء محمود صبرى مدير إدارة الأمن الوطنى، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء .

ويشهد الاحتفال أيضا طابورا للعرض على كورنيش النيل الشرقى والذى يضم كافة الوحدات المحلية بالقرى والمدن والمديريات المختلفة وفى مقدمتها الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

ويختتم اليوم الأول من الاحتفال بعرض مسرحى وفنون شعبية بالمسرح الرومانى ليلا بحضور محافظ سوهاج والقيادات الأمنية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وتشمل الاحتفالات على مدار الشهر أيضا، افتتاح بعض المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية من مدارس جديدة وطرق بالإضافة إلى افتتاح المتحف القومى والذى ينتظر تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لافتتاحه بعد توقف دام 30 عاما.