وكالات

ظهرت بعض الشائعات فى الفترة الأخيرة تقول إن شركة “سبوتيفاى” المتخصصة فى خدمة البث الموسيقى تعمل حاليا على إنتاج مكبر صوت ذكى خاص بها، حيث سيكون أول جهاز تنتجه الشركة على الإطلاق، وتم رصد إعلان جديد عبر التطبيق لهذا المنتج الجديد، والذى يبدو أنه سيكون مكبر صوت ذكى داخل السيارة.

ووفقا لما نشره موقع Phonearena الهندى، سيتميز مكبر الصوت بتصميمه الذى يأتى على هيئة قرص، وبلونه الأسود الرائع وتدرج اللون الأخضر على الحواف، إضافة إلى وجود شاشة رقمية فى الجزء الأمامى من الجهاز، مع وجود أزرار للتشغيل والإيقاف، وهو يتيح للمستخدمين الاتصال المباشر بحسابتهم على سبوتيفاى، إضافة إلى قدرة المستخدم على تعيين عدد من الأوامر الصوتية به، لكن حتى الآن ليس من المعروف ما إذا كانت ستقوم الشركة بدمج مساعدها الذكى فى المنتج الجديد أم لا.

ومن المنتظر أن تطلب شركة “سبوتيفاى” من المستخدمين الاشتراك فى خدمة بقيمة 12.99 $ دولار بشكل شهري، والتى ستضم بداخلها هذا المنتج الجديد، إضافة إلى حساب Spotify المميز، إلا أن الشركة لم تؤكد أى تفاصيل حول الجهاز حتى الآن، إلا أنها أعلنت مؤخرا أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا فى نيويورك فى 24 أبريل.